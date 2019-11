Van drie naar een: weer een raadslid uit de fractie van PvdA Noardeast-Fryslân

Markus hie it oer ferskillen yn ynsjoch en te min romte foar gearwurking. Yn de ferklearring fan Klinkenberg-Franken steane deselde faktoaren. En neffens har gie de fraksje fan it iene nei it oare ynterne konflikt.

"Het verschil van mening over de invulling van de rol als oppositiepartij is voor mij cruciaal. Ik ben in deze raadsperiode altijd solidair geweest maar voor mij is van vertrouwen en goede samenwerking geen sprake meer."

Sit behâlde

Klinkenberg-Franken behâldt har sit yn de ried en bliuwt aktyf ûnder de namme Actief Links Lokaal. Se bliuwt wol lid fan de lanlike Partij van de Arbeid en se wol dat gedachteguod ek útdrage yn Noardeast-Fryslân.