Werkstraf oud-Cambuurspeler voor fraude via Whatsapp

Wat zij niet wisten, was dat andere mensen er geld op storten die dachten dat ze zo mensen in geldnood hielpen. In werkelijkheid haalden criminelen het geld weer van de rekeningen van de vriendinnen van de oud-Cambuurspeler af. Die zei dat hij niet wist wat er echt speelde en dat hij ook was opgelicht. De rechter ging daar niet in mee.