Siete en Eelco van Maeykehiem in landelijke campagne 'Ik zorg'

"Heb je 'onze' Eelco en Siete al voorbij zien komen op TV of op een poster?", schrijft Maeykehiem op haar Facebookpagina. "Vanaf vandaag zijn zij drie weken lang het gezicht van de landelijke 'Ik zorg' campagne met een prachtige foto en nog mooiere commercial!"

Bij Maeykehiem vinden mensen een plek met een verstandelijke beperking. De instelling is er trots op dat zij is uitgekozen voor de reclamecampagne. "We zijn een kleinschalige zorginstelling met korte lijnen en medewerkers die elkaar, cliënten en hun familie goed kennen. Bij ons hebben cliënten maximale regie over hun eigen leven en hebben ze veel vrijheid in de mooie omgeving van Sint Nicolaasga," schrijft Maeykehiem.

Publiekscampagne

De regering hoopt met de publiekscampagne 125.000 extra zorgmedewerkers aan te trekken, omdat het personeelstekort in de zorg te groot is. Met persoonlijke verhalen wil minister Bruno Bruins van Medische Zorg laten zien hoe mooi het werken in de zorg is. De campagne is een samenwerking van het ministerie van Volksgezondheid, branch- en beroepsverenigingen en werknemers en -gevers in de zorg.