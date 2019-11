Vrijdagsmarkt over vrouwen die minder betaald krijgen dan mannen

Het wil maar niet opschieten met de positie van werkende vrouwen: gemiddeld verdienen ze 6 procent minder dan hun mannelijke collega's en in de top van het bedrijfsleven moet een quotum ervoor zorgen dat daar op zijn minst een derde vrouw is. Maar hoe kan het toch dat er in het werk nog zulke grote verschillen tussen mannen en vrouwen zijn? Op de vrijdagsmarkt hadden de meesten geen idee, maar was de verbazing daarover wel groot.