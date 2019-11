Miljoenenfraude in Joure, drie mannen aangehouden door FIOD

De FIOD heeft een melding gekregen dat er 2,3 miljoen is overgeboekt van het bedrijf naar de privérekening van de hoofdverdachte, een 40-jarige man uit Groningen. Het bedrijf is een start-up voor de ontwikkeling van een applicatie voor mobiele telefoons. Het bedrijf heeft drie miljoen euro binnengekregen van particulieren die geld in het bedrijf staken. De investeerders werd een groot rendement voorgehouden.

Luxe levensstijl

De mensen die geld hebben ingelegd, kregen echter geen rendement uitgekeerd. De hoofdverdachte heeft meer dan twee miljoen euro uitgegeven aan een luxe levensstijl. Naast de Groninger verdachte is ook een 51-jarige Sneker verdacht van betrokkenheid bij de zaak. De FIOD heeft onderzoek gedaan in het huis van de man en het bedrijfspand in Joure. Een 48-jarige man wordt ervan verdacht dat hij de investeerders heeft geronseld.