HEA! Iedere dinsdag ploeteren in het Lauwersmeergebied

Iedere dinsdag zijn ze vrijwillig in het spier in de natuur in het Lauwersmeergebied: de mannen van de beheergroep van Staatsbosbeheer. Weer of geen weer, ze willen deze dag niet missen. Met de herfst is natuurlijk de tijd aangebroken om bladeren aan te harken, maar ook andere klusjes gaan de heren niet uit de weg. Want wat doe je als een zwaan in de problemen zit? Dan kom je natuurlijk meteen in actie!