Na tientallen jaren zijn de klokken van de Friezenkerk weer te horen

Boven in de romaanse campanile aan de zuidkant van de Friezenkerk hangen de twee kleine, maar waardevolle bronzen klokken. Ze zijn in 1757 en 1768 gegoten door de broers Angelo en Felice Casini. Zij waren in die tijd de klokkengieters van het pauselijk paleis. De kleine klok heeft de naam Michael gekregen, terwijl de grote klok Magnus als naam draagt.

De klokken zijn een tijdlang stil geweest omdat het houtwerk van de klokken was vergaan. Daarnaast was het geluidsmechanisme in een slechte staat. Met geld van de Abe Bonnema stichting konden de middeleeuwse klokken weer bij de tijd worden gebracht. Het is de bedoeling dat Michael en Magnus voortaan gaan klinken als er erediensten zijn, en als er grote momenten worden gevierd of herdacht.