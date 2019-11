Provincie zet natuurgebied in Gaasterland te koop

Altijd al graag een natuurgebied willen kopen? En bovendien een flinke zak met geld beschikbaar? Dan is het mogelijk om natuurgebied de Séfonsterpolder, tussen Rijs en Oudemirdum, te kopen. De provincie richtte het gebied onlangs in als natuurgebied en zet 25 hectare in de polder nu te koop. Wel met de voorwaarde dat het natuur blijft. Het is voor het eerst dat natuur in de vrije verkoop gaat. Eerder kon het exclusief in handen van natuurorganisaties komen.