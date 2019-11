Fryslân lichtpunt in slecht broedseizoen voor de grutto

Zo'n 9000 jonge grutto's zijn het afgelopen broedseizoen groot geworden in Nederland. De meeste daarvan, zo'n 5400, zijn in Fryslân opgegroeid, de andere 3600 zaten in de rest van Nederland. Dit zijn echter te weinig om het wegvallen van de oudere vogels te compenseren. Daarvoor zijn 13.000 jong grutto's nodig.