Sterre (13) collecteert met een speciale motivatie voor het MS-fonds

Veel mensen zullen het herkennen: de bel gaat onder etenstijd. Dat kan maar één ding betekenen: er staat weer een collecte voor de deur. Deze week zijn het de vrijwilligers van het MS-fonds die bij de deuren langs gaan om geld op te halen.

In Sneek is de 13-jarige Sterre op pad, samen met haar moeder. Het duo valt op, want Sterre heeft de reden voor haar collecte pal naast zich. Moeder Froukje heeft zelf MS, en is dan ook zeer trots op haar dochter: "Ik vind het zo mooi dat ze het doet, het is een goede collecte en ik hoop dat ze heel wat binnenhaalt."

Grote impact

De ziekte kan iedereen raken, en heeft een grote impact op de patiënt, maar ook op de omgeving. Sterre: "Ik ben ermee opgegroeid, we kunnen niet zomaar de deur uit, en ik moet thuis meer meehelpen dan andere kinderen." Dit betekent dat Sterre veel huishoudelijke taken heeft: de was doen, opruimen, eten koken, het hoort er allemaal voor haar bij. Moeders ziet daar ook wel het positieve van in: "Ieder nadeel heb z'n voordeel", citeert ze Johan Cruijff, "als ze het huis uitgaat dan kan Sterre zichzelf redden, dat vind ik dan ook wel weer mooi."

De collecte van deze week geeft de patiënten een goed gevoel, en zorgt ook weer voor een wat positievere kijk naar de toekomst. "Hoe meer geld, hoe sneller er ooit wat komt wat MS kan stoppen."