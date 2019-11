Stefan van der Pal al slapend in voorbereiding op de Zwemelfstedentocht

Arts Marco Blanker gaat daarna het slaappatroon van Van der Pal analyseren aan de hand van het meetsysteem Dreem. "Dat is eigenlijk bedoeld voor mensen met slaapproblemen", vertelt Blanker. Het is belangrijk dat Van der Pal wakker wordt op het moment dat hij in 'lichte slaap' is, en niet tijdens een diepe slaap. "Want dan ben je meestal suf, vermoeid en gedesoriënteerd. Daar kan je de rest van de dag last van hebben. Als wij Stefan in de rustmomenten tijdens zijn elfstedenzwemtocht wekken als hij in een lichte slaap zit, kan hij de tocht frisser en alerter vervolgen, verwachten we."