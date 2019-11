PvdA Súdwest-Fryslân wilde coalitie redden door CDA-wethouder weg te sturen

Naast wethouder Stella van Gent moest ook wethouder Maarten Offinga van het CDA weg in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat was de ultieme poging van PvdA-fractievoorzitter Johan Feenstra om zijn partij in de coalitie in de gemeente te houden. Feenstra deed de suggestie in een telefonisch gesprek met fractievoorzitter Douwe Attema, nadat het college het vertrouwen opzegde in PvdA-wethouder Stella van Gent.