Fryslân weet de bibliotheken goed te vinden

Landelijk gezien zijn er steeds minder mensen lid van een bibliotheek, maar in Fryslân is dit beeld juist omgekeerd. Dat steeds meer mensen de bibliotheek goed weten te vinden heeft volgens het CBS te maken met een toename van het aantal jeugdleden, maar ook nieuwe abonnementen. Dit past bij de verschuiving van de klassieke bibliotheek naar een gemeenschappelijke bibliotheek.

Karin Meijerman directeur van de bibliotheek Drachten ziet ook een andere belangrijke reden: "Wij zijn steeds meer te zien op scholen." Dat kan dan zijn in de vorm van een leesconsulent of een speciale collectie op school. "Al die kinderen worden dan ook lid van de bibliotheek."

Speciaal abonnement

Daarnaast hebben de vijf Friese bibliotheekorganisaties een speciaal soort abonnement, dat ze in de rest van Nederland niet hebben. Mensen kunnen dan een pasje aanschaffen voor een klein bedrag. Met dit pasje kunnen boeken of CD's worden geleend, en die worden dan per stuk betaald. Deze mensen betalen dan dus geen abonnementskosten.