Politiek komt met haalbaarheidsonderzoek naar Lelylijn

Het doel van de partijen is een kortere reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland. De regio wil dat de reistijd voor 2030 minimaal dertig minuten korter is.

In het onderzoek wordt gekeken naar meerdere mogelijkheden, waaronder dus de Lelylijn. Gedeputeerde Avine Fokkens van provincie Fryslân is verheugd dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) de plannen steunen. "Fryslân is ervan overtuigd dat deze spoorlijn de Randstad én de regio belangrijke voordelen zal opleveren", zegt Fokkens.

Nationaal belang

En een kortere reistijd is volgens Fokkens niet alleen belangrijk voor het noorden. "Het gaat om nationale belangen. Denk alleen al aan de arbeidsmarkt, wonen en duurzaamheid", zegt se. "De Lelylijn moet onderdeel worden van de landelijke visie op modern openbaar vervoer in 2040."

Uit een eerder onderzoek is al gebleken dat een kortere reistijd veel geld kost. Er zijn ook maatregels voor nodig, zoals de beveiliging op het spoor. Meer details moeten duidelijk worden uit verder onderzoek. Eerder werd al bekend dta de NS vanaf 2023 snellere treinen wil inzetten tussen Breda en het noorden. Dat levert vier minuten tijdswinst op tussen Rotterdam en Leeuwarden.