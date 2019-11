Ireen Wüst wil door tot Olympische Spelen in 2022

Het vinden van een nieuwe sponsor is belangrijk, zegt ze: "Ik ga namelijk niet nog een keer zelf een ploeg oprichten en dan maar weer zien of het een succes wordt."

In aanloop naar de Spelen van 2018 had Wüst geregeld aangegeven dat de Spelen in Zuid-Korea haar laatste zouden zijn. Ze pakte goud op de 1.500 meter en zilver op de 3.000 meter en de ploegenachtervolging. In totaal heeft Wüst elf olympische medailles gewonnen: vijf keer goud, vijf keer zilver, een keer brons. Daarmee is de succesvolste olympische schaatster ooit.