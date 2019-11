Nog steeds tientallen fieters zonder licht op pad

De controleurs stonden donderdagavond in Harlingen, om daar te kijken of mensen hun fietsverlichting wel goed op orde hadden. Politieagenten waren in de stad aanwezig om de mensen te betrappen, om ze daarna door te sturen naar de stand van onder andere de Fietsersbond. De overtreders kregen dan de keuze: of een nieuwe fietslamp aanschaffen, of de boete betalen.

Alle mensen kozen zonder uitzondering voor de lamp, en dat is ook niet zo vreemd: een lamp kost twee euro, terwijl de boete 60 euro is.

Fietsverlichting als dagtaak

Kees Mourits van de Fietsersbond, vindt het jammer dat er nog steeds veel mensen zonder goed licht op pad zijn, maar hij snapt het ook wel weer. "Het valt niet altijd mee om goed licht op je fiets te houden. De fietsen starten natuurlijk wel met verlichting, maar het gaat ook wel eens kapot." Volgens Mourits is fietsverlichting een zaak die je iedere dag in de gaten moet houden: "De ene dag doet ie het, en de andere dag niet."

In Harlingen zijn donderdag 40 fietsers aan een nieuwe lamp geholpen. Een mooi aantal "maar het is beter als we niemand bij onze stand hadden gehad", aldus Mourits. De Fietsersbond heeft naast de Friese binnensteden dit jaar extra aandacht voor sportclubs: "Die liggen vaak aan de randen van dorpen en steden, dus dat is vaak een stukje fietsen meestal ook door het donker."

Vrijdag wordt de actie opnieuw gehouden, dan in Franeker.