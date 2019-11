NS komt met snellere verbinding tussen Randstad en Leeuwarden

De snellere route moet in 2023 in gebruik worden genomen. Op het eerste deel van de route, tussen Breda en Schiphol, kan de nieuwe intercity met 200 kilometer per uur over de hogesnelheidslijn rijden, daarna moet er op de Hanzelijn iets langzamer worden gereden: 160 kilometer per uur.

Een rit tussen Rotterdam en Leeuwarden duurt hierdoor zo'n vier minuten korter, zegt de NS. Wie van Breda naar Zwolle wil reizen, is zo meteen een half uur eerder van A naar B. "Dit is een eerste belangrijke stap om met een snelle trein de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland te verkorten", aldus de president-directeur van de NS, Roger van Boxtel.

De snelle ritten worden gedaan met nieuwe treinen, de ICNG. De NS heeft hier 99 stuks van besteld. De treinen gaan naast Leeuwarden ook in de richting van Groningen rijden.