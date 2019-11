Muziekfestival At the Watergate Sneek krijgt extra geld

Het muziekfestival At the Watergate in Sneek krijgt toch extra financiële steun om het tekort weg te werken. Bijna alle politieke partijen in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân willen 82.500 euro overmaken aan de organisatie van At the Watergate. Dat is de helft van de totale kosten die het festival nodig had voor de beveiliging. In totaal is het tekort net iets meer dan 200.000 euro.