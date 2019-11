Advies Hûs en Hiem: ouderencomplex Nij Ylostins in IJlst moet monument worden

Eigenaar Elkien heeft plannen de bewoners in een nieuw complex op dezelfde locatie onder te brengen en Nij Ylostins te slopen, maar daar gaat Hûs en Hiem niet in mee. Met het advies aan de gemeente om er een monument van te maken, wordt sloop moeilijker gemaakt. Aanpassingen zijn wel toegestaan en daar ziet de adviescommissie ook nog mogelijkheden toe.

"Omdat dit in specifiek monument is uit 1972 is er toch veel meer mogelijk om te veranderen, dan bijvoorbeeld bij een middeleeuwse kerk", zegt Gertjan Timmer, erfgoedsaakkundige fan Hûs en Hiem. "Dus eigenlijk is de bescherming als monument bedoeld om eenvoudige sloop te voorkomen, maar ook om nieuwe invullingen wel mogelijk te maken."

Menselijke maat

Volgens de adviescommissie is Nij Ylostins typerend voor het postmodernisme, de periode na de wederopbouw. Kenmerkend is de kleinschaligheid. Timmer: "De schaal, de menselijke maat is hier heel erg belangrijk."

Het is nog niet bekend of de gemeente Súdwest-Fryslân het advies van Hûs en Hiem overneemt.