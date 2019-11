Integriteitsonderzoek opgestapte wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân gaat door

Van Gent diende afgelopen week haar ontslag in nadat de andere leden van het college het vertrouwen in haar hadden opgezegd. Ze keert niet meer terug, zo is bekend gemaakt.

In de eerste raadsvergadering na het bekend worden van de vertrouwensbreuk, praatte de gemeenteraad donderdagavond over de ontstane situatie. Daarbij kwamen ook burgemeester Jannewietske de Vries en CDA-wethouder Maarten Offinga aan het woord. Zij gaven de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân geen details over vertrouwensbreuk. Burgemeester De Vries constateerde wel dat het vertrouwen in Van Gent verdwenen was.

Niet meer werkbaar

Wethouder Maarten Offinga zei dat hij zich niet herkent in het geschetste beeld dat het vertrouwen al langer verdwenen was. De eerste twee jaar van het college is er goed gewerkt, zei hij. Pas in de laatste periode zijn er spanningen geweest. In maart en juni is bemiddeling geprobeerd, maar dat liep op niks uit. Het besluit om het vertrouwen in Stella van Gent op te zeggen is niet lichtzinnig genomen, maar het was niet meer werkbaar, zei Offinga in de raad.

De PvdA stapte uit het college na de vertrouwensbreuk. Welke partij daarvoor in de plaats komt, is niet bekend.