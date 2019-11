Politie op zoek naar verspreiders naziposters bij Sinterklaasintocht Leeuwarden

Op de posters stonden onder andere een hakenkruis, een verwijzing naar Hitler en twee onthoofde pieten. Ook werd er op de posters een verwijzing gemaakt naar de 'blokkeerfriezen'. De posters zijn in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 november verspreid.

Er is nog niets bekend over waar de posters precies vandaan komen en daarom zoekt de politie extra informatie. Mensen die aanwijzingen hebben, kunnen zich melden via 0900-8844.