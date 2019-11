Marijke Groenewoud wint eerste wedstrijd in Trachitol Trophy

De Friezin sprintte in de laatste ronde, na goed voorwerk van haar ZiuZ-teamgenote Elisa Dul, weg bij het peloton en kwam uiteindelijk met grote voorsprong over de finish. Het is voor Groenewoud de tweede overwinning dit seizoen. Bij de marathon van Amsterdam, de eerste van dit seizoen, was ze ook al de snelste.

Wedstrijd over vier dagen

De Trachitol Trophy is een wedstrijd over vier dagen. De schaatsers kunnen in elke wedstrijd punten behalen en aan het eind wordt een eindklassement opgemaakt. Op vrijdag rijdt het peloton in Utrecht op de Vechtsebanen, op zaterdag in Hoorn op IJsbaan de Westfries en op zondag in Kardinge in Groningen.

Groenewoud staat na de eerste wedstrijd nu bovenaan in het klassement met 25,1 punten. Imke Vormeer heeft er 21 en Emma Engbers krijgt er 18 voor haar derde plaats in Enschede.

Mannen

By de mannen was er geen Fries succes. Gary Hekman won de massasprint voor Bart Hoolwerf en Luc ter Haar. Vanwege de wereldbeker op de lange baan in Polen dit weekend stonden Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga niet aan de start bij de Trachitol Trophy.