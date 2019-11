Fiets- en wandelpad Reitlânsfeart tussen Ryptsjerk en Hurdegaryp geopend

Het pas is voor Ryptsjerk en de Trynwâlden van belang als recreatieve fiets- en wandelverbinding met Hurdegaryp. Er is ook een dam gerealiseerd, die door landbouwverkeer gebruikt kan worden als oversteek. Hierdoor hoeven vee en bijvoorbeeld trekkers niet meer over de openbare weg. Ook is de Reitlânsfeart opgeschoond.

Het nieuwe fietspad is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Centrale As.