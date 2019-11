Dokkum als voorbeeld voor culturele broedplaats: niet wachten, maar actie

Al jaren is hier plaats om te oefenen voor bands, zoals The Homesick, Exitlight Empire, Esther de Jong en Esker van de Werken. Die laatste woont in het gebouw met zijn ouders en de rest van het gezin. Het pand is een oude drukkerij, die intussen niet meer bestaat. Er zitten ook ateliers in het gebouw.

Muzikant en muziekdocent Patrick Schaafstal is aanjager om deze plaats een boost te geven en er een waar culturele broedplaats van te maken. Ze hebben niets te maken met overheden en doen bijna alles zelf. Schaafstal is met meerdere vrijwilligers al zo'n 2,5 jaar bezig om een nieuwe studio en oefenruimte te maken. Die zijn bijna klaar. "Het duurt zo lang, omdat we alles zelf moeten doen", aldus Schaafstal.

Eigenaar van het pand, kunstenaar Ramon van de Werken, denkt dat de kracht van deze plek ligt in dat ze onafhankelijk zijn. In Leeuwarden wordt erg op de overheid gewacht om wat te doen, maar dat werkt volgens hem niet. "Ik heb altijd geloofd in het samenwerken met anderen. Je werkt samen, verdient geld en je koopt iets."