SodM legt Vermilion last onder dwangsom op om geluidsoverlast gasboring Noordwolde

Diverse inwoners in de wijde omgeving schrokken van het geluid dat werd gemaakt bij het boren van de nieuwe leiding. De boorinstallatie zelf maakt al veel lawaai, het boren in de bodem zorgt voor een continue lage bromtoon.

Rechtop in bed

De boorlift die de buizen oppakt en verplaatst, was dit weekeinde de grootste veroorzaker van het geluid. Veel omwonenden zaten rechtop in bed. Een van hen is Patricia Staats, die op zo'n 200 meter van de boorlocatie woont. Ze had wel overlast verwacht, maar het was veel erger dan waar ze rekening mee had gehouden. "In een brief werd gezegd dat er sprake zou zijn van 'enige overlast', maar dit is niet te harden", vindt Staat. Met andere omwonenden heeft ze nog geprobeerd de boringen tegen te houden, maar zonder succes.