Politie vindt vuurwapen in chalet op vakantiepark Sumar

In Noord-Brabant werden vorige week in Oss drie kopstukken van een criminele familie opgepakt.

Donderdag waren er meer invallen: eerst in het Brabantse Lith en daar kwam de politie op het spoor van de chalet in Sumar. Het vuurwapen lag daar onder een matras. De politie doet geen mededelingen over wat de relatie is tussen Sumar en de invallen in Brabant, alleen dat het om dezelfde zaak gaat.

Geen link tussen vakantiepark en criminaliteit

Het doorzoeken van het vakantiepark is intussen afgerond. Het vakantiepark zelf wordt niet gelinkt aan de criminele activiteiten van de familie uit Oss.