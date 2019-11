Nyk de Vries is nieuwe Dichter fan Fryslân 

"Dit dichterschap is een grote eer en komt voor mij op het juiste moment", zegt de nieuwe vaderlandsdichter Nyk de Vries. Hij kan er veel van leren, zegt hij bovendien. "Dat is het mooiste, als je nieuwe paden betreedt. Dan kan er van alles gebeuren."

Poëtysk ambassadeur

Als Dichter fan Fryslân treedt Nyk de Vries de komende twee jaar op als poëtisch ambassadeur. Hij schrijft per jaar zes tot tien gedichten, geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen in de provincie. Een adviescommissie, bestaande uit Michelle Samba, Job Degenaar en Eeltsje Hettinga, heeft de nieuwe Dichter fan Fryslân voorgedragen aan Gedeputeerde Staten.

Nyk de Vries

Nyk de Vries werd in 1971 geboren in Noardburgum. De schrijver/muzikant woont en werkt in Amsterdam. Met zijn prozagedichten is hij geregeld te zien op literatuur- en theaterfestivals in binnen- en buitenland. De Vries schreef ook verschillende romans en poëziebundels. Eind 2011 verscheen zijn bundel 'De dingen gebeuren omdat ze rijmen'. In 2013 verscheen 'Glans', een prozaverhaal over zijn tijd als werknemer van de Ikea in de stad Groningen.

Genomineerd voor Gysbert Japicxprijs

Met zijn boek Renger uit 2016, dat in het Nederlands en het Fries is uitgebracht, werd hij in 2019 genomineerd voor de Gysbert Japicxpriis. Zijn prozagedichten zijn ook regelmatig te horen op Radio 1, in het programma Studio Idzerda.