Onderzoek maakt duidelijk waar zeegras het beste groeit

Dat is niet het enige: zeegras is ook een belangrijke voedselbron voor rotganzen. Zeegras zorgt voor meer biodiversiteit, omdat er meer leven in zit dan in 'kale' wadplaten en de wadplaten met mosselbanken.

Geschikt gebied voor zeegras om te leven bevindt zich vooral op 'rustige' wadplaten onder enkele Waddeneilanden en langs de kust van het vaste land. Daar zijn minder golven en die factor was eerder nog niet meegenomen in onderzoeken naar gunstige plekken voor zeegras.

Rijkswaterstaat gaat in de zomer van 2020 met andere beheerders van het Waddengebied bekijken hoe ze de aangroei van zeegras kunnen stimuleren.