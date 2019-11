Oratmangoen vervangt geblesseerde Antonia bij Cambuur

Statement tegen racisme

Bij alle wedstrijden in de ere- en de eerste divisie doen de spelers in de eerste minuut niets. Daarmee willen ze een statement maken tegen racisme. Zondag werd de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior gestaakt, omdat supporters van Den Bosch zich racistisch uitlieten tegen Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.

Dat de clubs nu in actie komen, vindt De Jong een goed initiatief. "Honderd procent terecht. Daar moeten we samen iets aan doen. Ik weet niet of het ooit uit te bannen is, want als er een vervelende idioot is die het doet, kan het altijd gebeuren."

Schandalig

Keeper Sonny Stevens van Cambuur stond vorig jaar onder contract bij Excelsior. Die clubs waren betrokken bij het incident van afgelopen zondag. Stevens heeft contact gehad met zijn voormalige ploeggenoten.. "Ik heb alles meegekregen. Het is schandalig wat er gebeurt. Iedereen neemt het nu gelukkig over, dus hopen we dat het nu de kop in wordt gedrukt."