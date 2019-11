Het Skûtsjemuseum breidt uit en wil alles zelf doen

De prijs van 2500 euro is door het museum verdiend met het theaterstuk Myn Skip. Voorwaarde was wel dat het geld besteed zou worden aan een goed doel. Schrijver van het stuk Age Veldboom had meteen na de uitreiking al ideeën over wat te doen met het prijzengeld: "Ik wilde een container, een zeecontainer als filmzaal!" Maar de collega's bij het museum hadden grotere plannen.

"In bestuursvergaderingen kwamen de plannen, en die werden almaar groter en groter", vertelt Veldboom. "Totdat wij erbij kwamen om de hele voorgevel naar voren te halen, en beneden een werkplaats voor de vrijwilligers te maken."

De kracht van vrijwilligers

Sytze Bruinsma is vrijwilliger bij het museum, en één van de mensen die grote plannen had voor het gebouw: "Er waren meerdere wensen, en dan kun je wel snel een containertje neerzetten en dan is het klaar, maar wij denken verder." Probleem is echter nu wel, dat het geld van het Prins Bernhard Cultuurfonds niet genoeg is om het project te financieren. Het is op dit moment een startkapitaal, maar er moet meer bij: "Wij gaan veel met vrijwilligers doen, maar er moeten inderdaad wat fondsen worden aangeschreven."

Age Veldboom heeft het volste vertrouwen in de kracht van de vrijwilligers: "Als je weet wat deze vrijwilligers allemaal al neergezet hebben in de afgelopen jaren, dan heb ik er ook wel vertrouwen in dat dit goedkomt."