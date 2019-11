Steeds meer otters in Nederland

De otter was in 1998 helemaal uitgestorven in Nederland. In 2002 werd daarom begonnen met een uitzetprogramma, onder andere ook in Fryslân. Dit programma lijkt nu succesvol. De otters verspreiden zich ook steeds meer over het land. Het grootste deel zit nog steeds in Fryslân, Flevoland, Drenthe en Overijssel, maar de dieren zijn ook gezien in Gelderland, Zuid-Holland, Groningen en Noord-Holland.

Doodgereden

Het aantal dieren dat door het verkeer om het leven komt is volgens de onderzoekers nog wel hoog. In de afgelopen winterperiode werden bijna honderd otters doodgereden. Volgens onderzoekers is er een relatie tussen het aantal doodgereden otters, en de groei van de populatie: hoe meer otters er zijn, hoe meer er in het verkeer omkomen.