Positieve jaarcijfers over de ww, maar wel meer mensen doorgestuurd in oktober

Toch is het niet alleen maar goed nieuws, want in de afgelopen maand oktober ging het aantal ww-uitkeringen juist omhoog. Met name in de sectoren van de horeca, de landbouw, het vervoer en onder uitzendkrachten waren er meer mensen die hun baan verloren. Het UWV geeft hier geen directe oorzaak voor, maar er zou gedacht kunnen worden aan seizoenswerkers die met name in de zomermaanden in actie moeten komen, en met de herfst weer kunnen vertrekken.

Naar de bijstand

Het aantal mensen dat in de afgelopen maanden van de ww naar de bijstand doorstroomde is behoorlijk minder geworden. In 2018 kwamen 626 mensen van de ww in de bijstand. Dat waren 300 minder dan in 2017. Steeds meer mensen vinden vanuit de WW weer een andere baan. Driekwart van de werkzoekenden vond weer een baan.