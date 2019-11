Bouwsector blij met alternatief stikstofplan van de boeren

Een van de onderdelen waar de bouwsector mogelijk door geholpen kan worden, is het overhevelen van stikstof naar de bouw. Bijvoorbeeld als boeren op een andere manier proberen te werken, en zo minder stikstof uitstoten, dan zou de bouwsector dat extra beetje ruimte kunnen gebruiken voor eigen projecten.

Cornel: "Er ligt nu een voorstel om te komen tot een stikstofbank. Daar zou je bijvoorbeeld grote infraprojecten en woningbouw mee los kunnen trekken." De bouwsector maakt zich met name zorgen over de werkgelegenheid in de sector, want het water staat de bedrijven tot aan de lippen.

Ontslagrondes met kerst

"De boerenvoorstellen zouden kunnen betekenen dat wij de mensen aan het werk kunnen houden", geeft ook Cornel toe. Met name tijd is een kritieke factor in de sector: "Stel dat er over een half jaar een oplossing komt, dan is er bij alle bedrijven een gat in de planning gevallen, en dat is niet op te lossen." De eerste ontslagrondes zouden volgens Cornel al met de kerst kunnen plaatsvinden, en ook faillissementen worden op korte termijn niet uitgesloten.

Het voorstel van de boeren komt dus op een goed moment: "Wij vinden het een prachtig mooie handreiking van de agrarische sector, daar zijn we zeer blij mee." Het kabinet moet nog wel een besluit nemen over de plannen van de boeren.