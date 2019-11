'Hotspots' plastic korrels op Schiermonnikoog in kaart gebracht

Nu bekend is waar de korrels liggen, kan er natuurlijk naar gehandeld worden. Zo snel mogelijk opruimen ligt voor de hand. Ook omdat de korrels in het stormseizoen door wind en water naar andere plekken gebracht kunnen worden. Over de beste manier waarop dat gebeuren moet, is nog geen duidelijkheid. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de inzet van relatief klein gereedschap zoals omgebouwde bladblazers.

Staande op één van de 'hotspots' zegt Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten er dit over: "Ik heb zelf niet de illusie dat we het helemaal schoon krijgen. We zien her nu zelf; het ligt overal. En het spoelt alle dagen nog aan en het wordt weer meegenomen door de zee. Als je wat doet, moet je dat heel lang en heel zorgvuldig doen. Dat is een heidens karwei. Daar moeten we ook niet over discussiëren, maar we moeten kijken wat de 'best practices' zijn om het eiland zo schoon mogelijk te krijgen."