Gifjes van Omrop Fryslân al meer dan 250 miljoen keer bekeken

De 'gifkoning' van Omrop Fryslân is Lars Hoekstra. Hij bedenkt en maakt de meest gifjes. Op de online redactie ontstond ongeveer twee jaar geleden het idee. "Toen hadden we zoiets van: 'wat zou het leuk zijn als we gifjes verfriezen. En ook de meme-cultuur een beetje Fries maken.'"

Daardoor was Omrop Fryslân er vroeg bij en staat de teller al op ongeveer 730 gifjes en dus 250 miljoen 'views', meer dan alle andere regionale omroepen bij elkaar. En daar is Hoekstra toch wel een beetje trots op: "Ik ben niet zo van het schouderklopjes geven, maar de andere omroepen tikken misschien de 10 miljoen aan."

Niet al te serieus

Maar waarom gebruiken mensen eigenlijk massaal die gifjes? "Je kunt ze overal gebruiken", zegt Hoekstra. "Het is een beetje de nieuwe emoji, om het zo maar te noemen. Er zit net iets meer expressie in, het is vaak iets persoonlijker." En de humor natuurlijk. "Wij doen ons best om het niet al te serieus te nemen. Het mag ook wel een beetje plat."

Alle gifjes zijn terug te vinden in de apps, maar ook op Giphy. Bekijk hieronder de populairste gifjes.