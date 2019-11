Duizenden Leeuwarder huishoudens zonder stroom

Om kwart over negen hadden de eerste huishoudens weer stroom, maar de problemen zijn nog niet helemaal opgelost. De verwachting is dat de stroomstoring rond kwart voor elf voorbij is.

De getroffen straten zijn: de Bildtsestraat, Brederostraat, Cronjestraat, Harlingerstraat, Landbuurt, Marssumerstraat, Noordersingel, Paul Krugerstraat en Transvaalstraat.