Dichte mist in Fryslân zorgt voor meerdere ongelukken

Auto per vergissing in Trekvaart

Op de Trekweg bij Kollum raakte een vrouw bij vergissing met haar auto in de Trekvaart, toen ze van de oprit afkwam. Ze belandde in het water, vermoedelijk omdat ze de weg door de mist niet goed kunt zien. De hulpdiensten werden massaal opgeroepen, maar bleken niet nodig nadat de vrouw zelf uit haar auto kon klimmen. Zij werd bij een huis in de buurt opgevangen en is later met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Trekwei was tijdens de berging van de auto afgesloten voor het verkeer.