VIDEO: Zorgpersoneel in actie voor beter CAO

Al maanden is er ruzie over de CAO van het ziekenhuispersoneel, en de partijen lijken maar niet dichter bij elkaar te komen. Voor de vakbonden reden om een landelijke ziekenhuisstaking uit te roepen.

Er waren onder andere ludieke acties en toespraken. In Heerenveen hingen de hemden uit de ramen, in Leeuwarden was er een muzikaal protest en in Drachten was een extra BHV-oefening. In totaal lag het personeel in vier ziekenhuizen en drie poliklinieken het werk neer.