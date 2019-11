Gerben Huisman nieuwe secretaris-directeur Waddenfonds

Gerben Huisman was sinds de zomer van dit jaar directeur van het partijbureau van de ChristenUnie. Voor die partij stond hij ook op de elfde plaats op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Huisman heeft daarvoor meer dan tien jaar voor de provincie Fryslân gewerkt, waaronder als griffier in de Provinciale Staten. Huisman vindt het leiden van het Waddenfonds een mooie uitdaging.

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied versterkt.