IepenUp Live op Explore the North in Leeuwarden

De talkshow IepenUP Live wordt woensdag niet uitgezonden vanuit Neushoorn, maar is live in De Stadskas in Leeuwarden vanwege het festival Explore the North. Het thema dit jaar is 'Jonge Makers'. Wie zijn de nieuwe mensen die de podiumkunsten in Nederland zullen veroveren? Wat drijft ze en hoe kijken ze tegen de wereld en het 'maaklimaat' aan?