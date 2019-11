Meer dan 84.000 euro voor toneel en muziek in Waadhoeke

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moesten de toneelverenigingen een bijzondere voorstelling op de planken brengen. Dat is bij alle zeven indieners gelukt. Ze doen bijvoorbeeld voorstellingen volledig in het Bildts of Fries. Ook wordt er een speciale voorstelling georganiseerd waarbij de jeugd en volwassenen voor één keer met elkaar spelen.

Volgens wethouder Jan Dijkstra van cultuur zijn dit soort subsidies zeer belangrijk. "Met deze subsidies kunnen toneel- en muziekverenigingen blijven bestaan, en kunnen ze ook worden versterkt voor de toekomst."