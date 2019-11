Stella van Gent komt niet terug in de raad van Súdwest-Fryslân

Van Gent stapte op omdat er ophef was ontstaan over haar voornemen om samen met de directeur van Empatec een pand te kopen in de Sneker binnenstad. Volgens fractievoorzitter Johan Feenstra van de PvdA is het niet zo dat de partij nu geen plek voor haar wil maken in de raad, maar ligt het politiek niet voor de hand om een oud-wethouder ineens naar de raad te schuiven.

"Het is zo dat wij zes mensen in de gemeenteraad hebben, die allemaal zijn gekozen", vertelt Feenstra. "Dan zouden wij één van onze andere leden uit de raad moeten zetten, en dat is niet gebruikelijk."

Als een wethouder opstapt, dan gaat die de gemeentepolitiek uit. Op het moment dat er weer een nieuwe plek beschikbaar komt in de raad, dan is de voormalig wethouder als eerste aan de beurt om in aanmerking te komen voor die plek. Volgens Feenstra staat Van Gent ook niet te springen om nu meteen weer plaats te nemen in de raad, en oppositie te voeren tegen voormalig collegegenoten.