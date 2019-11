Staking bij MCL in Leeuwarden: Raad van Bestuur wijst naar landelijk overleg

FNV: "Laat jullie zien"

Erik Gerritsen van vakbond FNV zegt: "Dat het zó'n draagvlak heeft onder de medewerkers, dat is een stimulans dat we op het goede pad zitten. Naast structurele loonsverhoging voor 2020 en 2021 willen we ook dat er voor 2019 nog iets op tafel komt wat structureel is. Niet een eenmalig bedrag, want dat verdampt. Dus ook voor 2019 moet er een structureel bod op tafel komen."

Volgens Gerritsen heeft de Raad van Bestuur van het ziekenhuis een sympathieke toespraak gehouden. Maar dat is niet genoeg, vindt hij. "De Raad van Bestuur is ook onderdeel van de werkgeversclub. Dan denk: ik laat het dan ook daar zien en laat je invloed gelden zodat we die cao krijgen."