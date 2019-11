Slapen in de kerk: wordt dit de nieuwe instagram trend?

"De term hotelkamers is misschien een beetje misleidend, omdat we er geen hotelkamers van gaan maken", vertelt Jennemie Stoelhorst van 'Heilige Nachten'. De slaapplek zal worden gemaakt in de bestaande facilitaire setting van de kerken die meedoen. Er zal dus niets worden verbouwd of aangepast. "Je krijgt echter wel de kerk voor je alleen."

Een deel van het overnachtingsgeld dat hiermee wordt opgehaald, gaat weer naar het kerkbestuur, die daarmee bijvoorbeeld het kerkgebouw kan onderhouden. In Brabant wordt er al geëxperimenteerd met zo'n soort kerkhotel: "We hebben op dit moment één kerk in gebruik, in Brabant, daar slapen mensen in een doorzichtige, verwarmde koepel, op de plek fan het oude altaar." Ook is er plek om te zitten met koffie en thee.

Volgens Stoelhorst heeft het project veel potentie in Fryslân, en ze zijn dan ook blij met de extra steun van 45.000 euro van de provincie. "Fantastisch, we zijn ontzettend blij en dankbaar dat de provincie dit avontuur met ons aan wil gaan."

De organisatie is nu in gesprek met een aantal kerken, maar ze zijn nog op zoek naar meer kerken die hieraan mee willen doen. De eerste heilige nacht moet ik maart plaatsvinden.