Landbouwcollectief komt met alternatief stikstofplan

Een landbouwcollectief van 13 boerenorganisaties heeft een alternatief stikstofplan geschreven en het aangeboden aan het kabinet. Onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen is het rapport Uit een gecreëerde Impasse aangeboden aan minister Carola Schouten. De boeren voelen zich in de kou gezet door de regering. Enkele van de voorgestelde maatregelen: meer koeien in de wei, minder eiwit in het veevoer en mest aanlengen met water.