Plaatsing finishboog op de Bonkevaart: weerspiegelend Elfstedenkruisje

Het kunstwerk is ontworpen en bedacht door het kunstenaarsduo Tijdmakers (Saskia Hoogendoorn en Lieuwe Martijn Wijnands). Meer dan twintig jaar geleden is er op de wal al een paal geplaatst, maar de vereniging wilde al lang wat groters. In 2017 zijn de ideeën al ingediend, er waren 35 plannen. Het bestuur heeft gekozen voor een half Elfstedenkruisje, dat in het water weerspiegelt. 's Avonds kan het kunstwerk worden verlicht.

Sinds 1985 is de finish op de Bonkevaart, tussen de Hogebrug en het Heechhout. Eerder was het eindpunt van de Elfstedentocht op de Leeuwarder stadsgracht.