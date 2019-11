Ludieke acties ziekenhuis Tjongerschans: "We komen eens voor onszelf op"

"Wij staken omdat er veel werkdruk is, niet enkel op de verpleegafdeling, maar ook op andere plekken in het ziekenhuis. En we staken ook omdat we wel eens een loonsverhoging willen," zegt Spelstra. "Er is genoeg geld in de zorg, maar het moet anders worden verdeeld," vindt hij.

Ludieke acties

Er gebeurt woensdag van alles in het ziekenhuis in Heerenveen. "Op de afdeling zijn allemaal ludieke acties: er is een Twister-spel, een Ganzenbordspel, er is een nonnenkoor dat een filmpje opneemt, er worden smoothie's gemaakt voor het personeel en de patiënten worden verwend," vertelt Spoelstra. Sommige acties zijn symbolisch. "Met het Twister-spel willen we laten zien hoe de verpleegkundigen soms in de knoop zitten om hun werk goed te kunnen doen."