Tweede stikstofgesprek met boeren, bouwers, ondernemers en natuurmensen

Er zit wel tijdsdruk op het proces. De provincie trok op 11 oktober voor een zaal vol demonstrerende boeren een eerder stikstofbesluit in en dat betekent dat er op z'n laatst begin december een nieuw besluit moet liggen. De maatregelen zijn nodig om weer vergunningen te kunnen verlenen voor bijvoorbeeld bouwprojecten en boeren.

Positief

Johannes Kramer is positief over de gesprekken tot nu toe en kijkt uit naar de tweede ronde. "Wij zijn te spreken over de constructieve houding van de partijen. Zij willen ook samen in gesprek of je elkaar kunt helpen bij dit probleem."

Kramer wil niet voorafgaand ingaan op mogelijke Friese maatregelen zoals een lagere snelheid op provinciale autowegen of het uitkomen van voeren vlakbij een natuurgebied. "Daar zeg ik niets over, zolang we nog in gesprek zijn."

December

Kramer: "We willen richting begin december met een plan komen zodat iedereen weet waar 'ie aan toe is. Wel vanuit het besef dat het maar een eerste begin is van de aanpak van het stikstofprobleem. Hopelijk liggen er begin december nieuwe regels zodat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven."

Niet iedereen gelukkig

De gedeputeerde zegt echter met nadruk: "We moeten weer nieuwe besluiten nemen, en daar zal niet iedereen honderd procent gelukkig van worden."