Historische vereniging Smelne's Erfskip krijgt plek in Museum Drachten

In Museum Drachten moet een HIP komen, een 'Historisch Informatie Punt.' Daar kunnen mensen dan terecht voor informatie en om verhalen te delen. Ook zal er een archiefruimte komen en een vergaderplek.

Inloopmiddag

Woensdag is er nog een inloopmiddag in de bibliotheek van Drachten. "Daar is materiaal te zien van ons en van de bibliotheek over de geschiedenis van Drachten. Er zijn banden met de Drachtster Courant, boeken, fotoalbums en een opstelling waar we oude films en foto's tonen. Dat is onze kant, maar mensen zijn ook welkom om spullen mee te nemen die voor ons interessant zijn."

De vereniging is bijvoorbeeld geïnteresseerd in foto's van oud-Smallingerland. "Met name de zelfgemaakte foto's. Ansichtkaarten zijn vaak wel bekend, maar soms komt men met foto's waar maar één van bestaat." Daar maakt de vereniging graag een kopie van.