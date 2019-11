Landelijke ziekenhuisstaking: waarom legt zorgpersoneel het werk neer?

In veel ziekenhuizen draait men woensdag een 'zondagdienst.' Dat houdt in dat er enkel spoedopnames zijn. Intensive-care, de kraam-couveuse-afdelingen, hartbewaking en oncologie vakken buiten de staking. Medewerkers van academische ziekenhuizen doen ook niet mee, want zij vallen onder een andere cao.

Waar in Fryslân?

Het gaat in Fryslân om het MCL in Leeuwarden, Antonius Ziekenhuis in Sneek, Tjongerschans in Heerenveen en Nij Smellinghe in Drachten. De poliklinieken die zich erbij aansluiten zijn die van het Antonius in Lemmer, die van het MCL in Harlingen en de Tjongerschans Orthoradius kliniek in Heerenveen. Volgens het FNV doen in heel Nederland 119 locaties mee: 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra. Het zou gaan om meer dan 150.000 zorgmedewerkers. In totaal werken er zo'n 200.000 mensen onder de zorg-cao.

Medewerkers staken omdat de onderhandelingen tussen vakbonden en ziekenhuizen vast zitten. Deze gaan over salarissen en arbeidsvoorwaarden zoals werk- en rusttijden. Het zorgpersoneel wordt vertegenwoordigd door de vakbonden, en die komen er niet uit met de werkgevers.

Eisen van de vakbonden

Het gaat om de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91 en CNV Zorg & Welzijn. Zij willen een betere cao afdwingen en eisen 5 procent loonsverhoging in 2020 en 2021 en ook in 2019 al een structurele loonsverhoging. Het steekt dat sommige collega's ontslag nemen en als zzp'er opnieuw worden aangenomen voor meer salaris, omdat er een flink personeelstekort is. Ziekenhuizen willen echter niet verder gaan dan 4 procent loonsverhoging voor 2020 en 2021, in 2019 eenmaal 1.000 euro en het verhogen van de onregelmatigheidstoeslag.

Ziekenhuizen niet akkoord

De ziekenhuizen verenigen zich in de NvZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), dat is de brancheorganisatie die de belangen van de Nederlandse ziekenhuizen behartigt. De ziekenhuizen zeggen dat de eisen van de vakbonden onrealistisch zijn. De ziekenhuizen mogen volgens afspraken met zorgverzekeraars en het Rijk niet meer in omzet groeien vanaf 2020, om de zorgkosten te remmen. Loonsverhoging zou daarom onmogelijk zijn, het zou leiden tot meer werkdruk, wachtlijsten en bezuinigingen op andere plaatsen.

Minister van Zorg

De partijen maken al sinds de zomer ruzie over de nieuwe cao. Achter de schermen zijn de verhoudingen niet goed: begrip voor elkaars standpunten ontbreekt. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg probeert te helpen, al is hij eigenlijk geen partij in de onderhandelingen. Meer geld krijgen de partijen echter niet van de minister.